Эксперт рассказал, для кого выгоден запрет на скидки в супермаркетах

22 Апр 2020 2020-04-22T09:38:36+03:00

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Производители продуктов попросили власть запретить скидки в торговых сетях, сообщает сайт KP.RU.

— Мораторий на скидки нарушит конкуренцию на рынке. Потребительский спрос резко просел, в связи с этим мы видим желание производителей улучшить себе условия работы на рынке. Они хотят зафиксировать нижнюю границу цены. Такая ситуация выдавит с рынка небольших производителей продуктов питания, а более крупные компании станут доминировать и навязывать ту цену, которую они хотели бы видеть, — считает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

В прошлом году производители хотели снизить долю дисконта, а теперь хотят полностью избавиться от промоакций.

Эксперт сомневается, что правительство пойдет навстречу этим предложениям, так как поддерживать такие решения абсолютно невыгодно даже с политической точки зрения. Сейчас наоборот нужно использовать более конкурентные подходы и предлагать потребителю доступный товар, который он может себе позволит, считает Карпов.

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ИСТОЧНИК KP.RU