Первомайские демонстрации перенесли в интернет

22 Апр 2020 2020-04-22T10:06:32+03:00

Первомаю - быть! Но он будет новым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российская Федерация независимых профсоюзов заявила, что первомайские демонстрации и митинги из-за коронавируса в этом году не будут проводиться вживую. Однако они пройдут в виртуальном режиме, сообщает сайт KP.RU.

— В последние годы, по нашим данным, в демонстрациях принимало участие около 2,5 — 3 млн человек. Мы уверены: в интернете аудитория мероприятий будет не меньше, чем во время уличных акций, — заявил заместитель председателя Российской Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.

Федерация независимых профсоюзов России объединяет под своей эгидой более 20 млн человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU