ЧМК произвел прокат для реконструкции стадиона к чемпионату мира по хоккею с мячом

22 Апр 2020 2020-04-22T10:03:30+03:00

Соревнования состоятся в Сыктывкаре в 2021 году

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел металлопрокат для строительства стадиона в Сыктывкаре.

Сыктывкар готовится к чемпионату мира по хоккею с мячом в 2021 году. Основной ареной турнира станет реконструированный республиканский стадион. Резервной — соседнее запасное поле, которое также ожидает обновления.

Стадион станет крупнейшим универсальным спортивным объектом в регионе и будет отвечать всем международным стандартам. Для реконструкции спортивных объектов, ЧМК отгрузил около 850 тонн арматуры, балки и рядового листа.

Реконструкция пройдет в несколько этапов. Первыми обновят западную, северную и южную трибуны, спортивную арену, тренировочное поле. Затем построят административно-бытовой павильон, контрольно-пропускной пункт и наземную стоянку.

До самого чемпионата стадион и инфраструктуру Республики Коми к столь большому спортивному событию хотят «обкатать» на тестовых соревнованиях по хоккею с мячом в формате турнира четырех наций.

Металл поставлен на объект торговой компанией Группы — «Мечел-Сервис».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU