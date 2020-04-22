2020-04-22T10:08:32+03:00
Происшествия

Замминистра Челябинской области осудили за взятку в 2 миллиона

Адвокат обжаловал решение суда
Ангелина ЗАКИРОВА
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Суд оставил постановление без измененийСуд оставил постановление без измененийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова приговорили к заключению под стражу до 1 июня. Их обвиняют в получении взяток при строительстве биатлонного центра в Златоусте. Адвокат пытался обжаловать решение суда и просил сменить изоляцию домашним арестом. Но сегодня, 22 апреля, Челябинский областной суд рассмотрел апелляции и оставил без изменение постановление Тракторозаводского районного суда.

— Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2020 года, — рассказала пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Напомним, Татьяну Антонову обвинили в получении взятки в 2,2 млн рублей. Алексей Абаимов проходит по делу по той же статье, что и замминистра, получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Замминистра по строительству и инфраструктуре Челябинской области Татьяна Антонова. Фото: minstroy74.eps74.ru

Замминистра по строительству и инфраструктуре Челябинской области Татьяна Антонова. Фото: minstroy74.eps74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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