2020-04-22T10:34:38+03:00
Общество

Эксперт рассказал, на какие месяцы в этом году планировать поездки в отпуск

Первоначальные планы туристов спутал коронавирус
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Крым этим летом гарантированно будет нашим.Крым этим летом гарантированно будет нашим.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о состоянии туристической отрасли в России. Он уверен: отказываться от поездок этим летом не стоит, сообщает сайт KP.RU.

— До июня все точно будет закрыто. На июнь, июль, август и начало осени бронирования идут, если мы говорим о внутреннем туризме. Именно внутренний туризм первым начнет восстанавливаться. О выездном пока говорить сложнее, — заявил Барзыкин.

Эксперт считает: уже сегодня можно бронировать летние туры. Если что-то изменится, деньги можно вернуть.

— По факту все билеты — возвратные. Вопрос только в том, как скоро вернут деньги. Сейчас почти все условия путевок — бронирование, предоплата — являются символическими. Это необходимо, чтобы закрепить бронь. Я надеюсь, с июля внутренний рынок возобновит свою работу и все нормализуется, — рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии.

Цены на отдых в России , скорее всего, не повысятся. Кое-где они даже снижены на 10-15%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зачем в Челябинске на дорогах видеокамеры снимают все автомобили
Откроют ли в Челябинске фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции
Почему в Челябинске безработным вовремя не выплачивают пособие
Не хватило на бутылку: житель Челябинской области ограбил соседей и устроил пожар
Заморозят ли в Челябинске летнее повышение тарифов на ЖКХ из-за COVID-19
Почему в России не дешевеет бензин при падающей цене на нефть
Власти в Челябинске в эпидемию COVID-19 поддержат владельцев ТРК
Как в Челябинске в эпидемию коронавируса поддержат частную медицину
Эксперт рассказал, на какие месяцы в этом году планировать поездки в отпуск
В Челябинске камера с системой распознавания лиц обнаружила в магазине нарушительницу карантина
В Челябинской области выросло количество врачей, заболевших коронавирусом
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть
Первомайские демонстрации перенесли в интернет
Замминистра Челябинской области осудили за взятку в 2 миллиона
ЧМК произвел прокат для реконструкции стадиона к чемпионату мира по хоккею с мячом
Эксперт рассказал, для кого выгоден запрет на скидки в супермаркетах
Известный астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него
Названы три самые ужасные дороги в Челябинской области
Президент освоил новый формат общения с губернаторами
Грозят доложить в Роспотребнадзор: жителям Челябинска навязывают обработку квартир от коронавируса
Когда будет готова вакцина от коронавируса в России
«Давайте помянем дома»: жители Челябинской области призывают не ездить на кладбища в родительский день
Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых на Урале
Контракт на $700 тыcяч: бывший вратарь «Трактора» перешел в самый титулованный клуб НХЛ
Мы все боимся друг друга: челябинка, вернувшаяся из Москвы, заявила о незаконной госпитализации