Эксперт рассказал, на какие месяцы в этом году планировать поездки в отпуск

22 Апр 2020 2020-04-22T10:34:38+03:00

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о состоянии туристической отрасли в России. Он уверен: отказываться от поездок этим летом не стоит, сообщает сайт KP.RU.

— До июня все точно будет закрыто. На июнь, июль, август и начало осени бронирования идут, если мы говорим о внутреннем туризме. Именно внутренний туризм первым начнет восстанавливаться. О выездном пока говорить сложнее, — заявил Барзыкин.

Эксперт считает: уже сегодня можно бронировать летние туры. Если что-то изменится, деньги можно вернуть.

— По факту все билеты — возвратные. Вопрос только в том, как скоро вернут деньги. Сейчас почти все условия путевок — бронирование, предоплата — являются символическими. Это необходимо, чтобы закрепить бронь. Я надеюсь, с июля внутренний рынок возобновит свою работу и все нормализуется, — рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии.

Цены на отдых в России , скорее всего, не повысятся. Кое-где они даже снижены на 10-15%.

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ИСТОЧНИК KP.RU