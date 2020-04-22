2020-04-22T11:29:40+03:00
Общество

Почему в России не дешевеет бензин при падающей цене на нефть

На рынке топлива — парадоксальная ситуация
Лидия ПЕСКОВА
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Цена на топливо еще кусается.Цена на топливо еще кусается.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По оценке экспертов, литр бензина должен стоить 15 рублей в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть, сообщает сайт KP.RU.

Однако цены снижаются на копейки и по-прежнему остаются высокими. На это есть свои причины.

Во-первых, упал спрос. На самоизоляции люди сократили поездки до минимума. Бензина на заправках продают от 30 до 70% меньше обычного.

Во-вторых, нефтяникам приходится платить в бюджет по демпферу. Этот механизм защищает российский рынок бензина от резких колебаний. Если на Западе топливо стоит дороже, нефтяникам из бюджета доплачивают за то, что они поставляют внутри страны, компенсируя упущенную выгоду. Но сейчас Европе бензин особо не нужен. Теперь продавцы доплачивают в казну, чтобы торговать бензином в России. Это не дает ценам опуститься.

Проблема в том, что цену, при которой начинаются «штрафы» для нефтяников, устанавливают на год вперед. И сейчас она заметно выше реальных расценок. Не удивительно, что продавцы топлива просят власти отменить демпфер или хотя скорректировать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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