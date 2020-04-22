Не хватило на бутылку: житель Челябинской области ограбил соседей и устроил пожар

22 Апр 2020 2020-04-22T11:42:41+03:00

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В Октябрьском районе житель села Подовинное решил выпить вечером, потом захотел еще и пошел просить денег на очередную бутылку у пожилой пары. Супруги отказали, из-за чего ранее нерадивый сосед похитил газонокосилку и металлическую урну и поджег хозяйственные постройки.

Мужчину задержала полиция. Ущерб оценили в 68 тыс. рублей: 50 тыс. от пожара и 18 тыс. — украденное.

— Следствием ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено два уголовных дело: по статье «Кража» (УК РФ Ст. 158 часть 2 пункт «б,в») «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» ( УК РФ Ст. 167 части 2), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Любителя выпить отпустили под подписку о невыезде. Ранее он уже был судим.

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ИСТОЧНИК KP.RU