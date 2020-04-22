Почему в Челябинске безработным вовремя не выплачивают пособие

22 Апр 2020 2020-04-22T12:00:11+03:00

В Челябинской области к концу апреля будет 33 тысячи безработных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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У дверей районных центров занятости в Челябинской области опять очереди из безработных. Сколько южноуральцев стоит на учете? Сколько уже получили пособие с региональной доплатой в 15 тысяч рублей?

— В регионе зарегистрировано 29 тысяч безработных. Минимальный уровень был в начале марта 2020 года — 23 тысячи человек. К кону апреля наш прогноз — 33 тысячи человек на учете в Службе занятости, — сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в среду, 22 апреля.

Текслер связывает проволочки в начислении с настройкой единой федеральной электронной системы.

— Это федеральный портал «Работа в России»: все заявления подаются централизованно, через этот портал. Надеюсь, скоро все настройки наладят. Мы видим запаздывание прохождения документов и запросами в Пенсионный фонд, в МВД процесс убыстряем.

Право на повышенный размер пособий, согласно федеральным уточнениям, имеют потерявшие работу после 1 марта. Мы продлили на три месяца региональную доплату к федеральному пособию.

Как пояснил губернатор, более 2600 человек получили выплату: они встали на учет в начале месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU