2020-04-22T12:30:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Откроют ли в Челябинске фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции

Соскучившиеся по физическим нагрузкам горожане занимаются на уличных площадках
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В режим всеобщей самоизоляции можно заниматься и дома. В Интернете полно видеоуроков.В режим всеобщей самоизоляции можно заниматься и дома. В Интернете полно видеоуроков.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции из-за COVID-19 в Челябинске закрыты, тогда как алкомаркеты бойко торгуют.

Скучающие по физическим нагрузкам горожане рискуют заниматься спортом на уличных площадках. Не лучше ли открыть спортзалы с обязательной дезинфекцией, проветриванием и малым числом занимающихся? Ведь как пингвины упитанные к концу карантина станем...

— Обращения поступают, — подтвердил губернатор Алексей Текслер на брифинге по COVID-1922 апреля. — Но решения об изменении режима нужно стабилизировать ситуацию по распространению инфекции.

Выход из самоизоляции будет постепенным. Сначала откроются предприятия сферы экономики с низким уровнем социальных контактов: \стоматологии, магазины одежды, обуви. С обязательным соблюдением профилактических мер.

Следующий этап — открытие ТРК, общепита, фитнес-центров.

— Все зависит от нас. От статистики, от динамики заражения. По опыту западных стран мы видим, что между первым и вторым этапом проходит от двух до четырех недель, — пояснил Текслер.

Заниматься фитнесом можно и дома: в Интернете полно видеокурсов. Да, и есть нужно поменьше.

Читайте также:

«Выручка как в Новый год»: работники алкомаркета рассказали о наплыве клиентов во время карантина (подробнее).

Карантин в Челябинске из-за коронавируса: показываем эффективный комплекс домашних тренировок (подробнее).

«Приседания с бидонами, отжимания с Достоевским»: олимпийская медалистка раскрыла секреты спорта на карантине (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зачем в Челябинске на дорогах видеокамеры снимают все автомобили
Откроют ли в Челябинске фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции
Почему в Челябинске безработным вовремя не выплачивают пособие
Не хватило на бутылку: житель Челябинской области ограбил соседей и устроил пожар
Заморозят ли в Челябинске летнее повышение тарифов на ЖКХ из-за COVID-19
Почему в России не дешевеет бензин при падающей цене на нефть
Власти в Челябинске в эпидемию COVID-19 поддержат владельцев ТРК
Как в Челябинске в эпидемию коронавируса поддержат частную медицину
Эксперт рассказал, на какие месяцы в этом году планировать поездки в отпуск
В Челябинске камера с системой распознавания лиц обнаружила в магазине нарушительницу карантина
В Челябинской области выросло количество врачей, заболевших коронавирусом
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть
Первомайские демонстрации перенесли в интернет
Замминистра Челябинской области осудили за взятку в 2 миллиона
ЧМК произвел прокат для реконструкции стадиона к чемпионату мира по хоккею с мячом
Эксперт рассказал, для кого выгоден запрет на скидки в супермаркетах
Известный астролог Василиса Володина назвала даты пика кризиса и выхода из него
Названы три самые ужасные дороги в Челябинской области
Президент освоил новый формат общения с губернаторами
Грозят доложить в Роспотребнадзор: жителям Челябинска навязывают обработку квартир от коронавируса
Когда будет готова вакцина от коронавируса в России
«Давайте помянем дома»: жители Челябинской области призывают не ездить на кладбища в родительский день
Завораживающее видео во льду Тургояка сняла жительница Челябинской области
ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% годовых на Урале
Контракт на $700 тыcяч: бывший вратарь «Трактора» перешел в самый титулованный клуб НХЛ
Мы все боимся друг друга: челябинка, вернувшаяся из Москвы, заявила о незаконной госпитализации