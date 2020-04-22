Откроют ли в Челябинске фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции
Фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции из-за COVID-19 в Челябинске закрыты, тогда как алкомаркеты бойко торгуют.
Скучающие по физическим нагрузкам горожане рискуют заниматься спортом на уличных площадках. Не лучше ли открыть спортзалы с обязательной дезинфекцией, проветриванием и малым числом занимающихся? Ведь как пингвины упитанные к концу карантина станем...
— Обращения поступают, — подтвердил губернатор Алексей Текслер на брифинге по COVID-1922 апреля. — Но решения об изменении режима нужно стабилизировать ситуацию по распространению инфекции.
Выход из самоизоляции будет постепенным. Сначала откроются предприятия сферы экономики с низким уровнем социальных контактов: \стоматологии, магазины одежды, обуви. С обязательным соблюдением профилактических мер.
Следующий этап — открытие ТРК, общепита, фитнес-центров.
— Все зависит от нас. От статистики, от динамики заражения. По опыту западных стран мы видим, что между первым и вторым этапом проходит от двух до четырех недель, — пояснил Текслер.
Заниматься фитнесом можно и дома: в Интернете полно видеокурсов. Да, и есть нужно поменьше.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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