Откроют ли в Челябинске фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T12:30:29+03:00

В режим всеобщей самоизоляции можно заниматься и дома. В Интернете полно видеоуроков. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Соскучившиеся по физическим нагрузкам горожане занимаются на уличных площадках

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Фитнес-центры в режим всеобщей самоизоляции из-за COVID-19 в Челябинске закрыты, тогда как алкомаркеты бойко торгуют.

Скучающие по физическим нагрузкам горожане рискуют заниматься спортом на уличных площадках. Не лучше ли открыть спортзалы с обязательной дезинфекцией, проветриванием и малым числом занимающихся? Ведь как пингвины упитанные к концу карантина станем...

— Обращения поступают, — подтвердил губернатор Алексей Текслер на брифинге по COVID-1922 апреля. — Но решения об изменении режима нужно стабилизировать ситуацию по распространению инфекции.

Выход из самоизоляции будет постепенным. Сначала откроются предприятия сферы экономики с низким уровнем социальных контактов: \стоматологии, магазины одежды, обуви. С обязательным соблюдением профилактических мер.

Следующий этап — открытие ТРК, общепита, фитнес-центров.

— Все зависит от нас. От статистики, от динамики заражения. По опыту западных стран мы видим, что между первым и вторым этапом проходит от двух до четырех недель, — пояснил Текслер.

Заниматься фитнесом можно и дома: в Интернете полно видеокурсов. Да, и есть нужно поменьше.

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ИСТОЧНИК KP.RU