Анастасию Заворотнюк лечат новым препаратом из Америки

22 Апр 2020 2020-04-22T13:34:56+03:00

Актрисе провели две операции, но есть риск рецидива

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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы после тяжелого лечения и отправили домой на самоизоляцию.

Друг семьи актрисы рассказал, что она перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга в Германии и в Москве. Теперь Анастасия чувствует себя гораздо лучше, но есть вероятность рецидива: опухоль может снова вырасти, сообщает KP.ru.

Актриса принимает новый препарат, который ей привезли специально из Стэнфордского университета в США.

— Я не являюсь лечащим врачом Заворотнюк, но мои коллеги рассказывают о своей звездной пациентке, — сообщил «КП» медик, попросивший не называть его имени. — Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство. Это таргетная терапия (лечение препаратами, которые блокируют рост раковых клеток, воздействуя на определенные молекулы. — Ред.), альтернатива гормональной и химиотерапии.

Сейчас Анастасия находится на самоизоляции вместе и с мужем и годовалой дочкой

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ИСТОЧНИК KP.RU