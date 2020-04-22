«Пришло ее время»: эксперт объяснил, почему российских звезд госпитализируют с пневмонией

22 Апр 2020 2020-04-22T14:07:42+03:00

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Российских звезд начали массово госпитализировать с признаками пневмонии, но лишь у некоторых подтвердился коронавирус.

Переболеть COVID-19 успел Лев Лещенко и Стас Михайлов, который отметил, что никогда так плохо себя не чувствовал, сообщает KP.ru.

С подозрением на новую коронавируюныю инфекцию госпитализировали Надежду Бабкину, ее коллегу по «Модному приговору» Александра Васильева.

Также с пневмонией в больницу попала мать Ксении Собчак Людмила Нарусова, репер Птаха, но у них тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Эксперт объяснил, почему звезд госпитализируют с воспалением легких.

— Почему так много пневмонии? Просто пришло ее время. Пневмонией болеют, когда приходит время для гриппа. А встречаемся мы с ним, когда холодно, сыро и ветрено. Вот эти три компонента и снижают наш иммунитет. Особенно пневмонией болеют пожилые люди, для них это частое заболевание. Есть или нет у них коронавирус, с дыхательной системой там уже не все в порядке. Это для них место наименьшего сопротивления, как мы, медики, говорим. Поэтому так много заболеваний пневмонией, — рассказал вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

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ИСТОЧНИК KP.RU