Челябинка завела блог о своей жизни в «однушке» с двумя детьми, мужем, котом и енотом

22 Апр 2020 2020-04-22T17:38:06+03:00

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Екатерина Халдина живет в «однушке» в Металлургическом районе вместе с дружной семьей: двумя детьми, мужем, котом и енотом. Челябинка ведет блог о своейжизни в Instaram. Подписчики отмечают, что про семью Екатерины можно снимать комедийный сериал, но мама двоих детей считает, что у нее самая обычная семья, пишет hornews.com.

Екатерина считает себя счастливым человек, только мечтает переехать в большой дом, где найдется место еще для парочки питомцев.

— До этого мы скитались по съемным квартирам, каждый год меняли жилье. То к хозяевам родственники приедут, то владельцы решат продавать квартиру. Как-то не везло нам, поэтому и решились на кредит, — рассказала Екатерина.

Даже надвигающийся коронавирурсный кризис, обещанный экономистами, не пугает Екатерину. Она рассказал, что пережила две экономические катастрофы: во время распада СССР и в 2009 году. Тогда с мужем они смогли выкарабкаться с маленькой дочкой на руках. И сейчас справятся! Кем только не работала Екатерина, чтобы обеспечить семью.

— Как-то я устроилась ночным сторожем на парковку, брала Люду с собой, и мы вдвоем охраняли машины, наблюдая за ними из сторожевой будки. Когда она подросла и пошла в детский сад, я устроилась на автомойку, где мыла фуры. Я так-то парикмахер, но так повелось, что работа мне попадалась не престижная, — рассказала Екатерина.

hornews.com

Подписчики отмечают, что про семью Екатерины можно снимать комедийный сериал, но мама двоих детей считает, что у нее самая обычная семья.

Сейчас у Екатерины 22 тыс. подписчиков, но мама-блогер на этом не останавливается. В будущем она хочет продавать рекламу в своих соцсетях, но для начала нужно раскрутить блог.

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ИСТОЧНИК KP.RU