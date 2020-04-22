Более 36 миллионов рублей: челябинского директора коммерческого предприятия обвиняют в уклонение от налогов

22 Апр 2020 2020-04-22T17:37:32+03:00

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Прокуратура Тракторозаводского района обвиняет директора ООО «ПромЭнергоСервис» в уклоненеия от налогов.

В ходе следствия выяснилось, что в налоговые декларации за два года (2014-2016 года) обвиняемый внес ложные данные о доходах и налоговых вычетах, которые составили 36, 8 млн рублей. Директора предприятия обвиняют в уклонении от налогов (УК РФ Ст. 199 часть 2 пункт «б»), за что ему светит лишение свободы на 6 лет и запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

— Прокурором в защиту интересов государства предъявлен гражданский иск к обвиняемому на сумму 36,8 млн. рейблей. В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 28 млн. рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд г.Челябинска для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU