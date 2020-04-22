Тяжелые времена: челябинцам стали одобрять меньше кредитов

22 Апр 2020 2020-04-22T16:29:41+03:00

Эксперты связывают это с увеличившимся спросом на займы

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Денег не дадим: жителям Челябинской области стали реже одобрять кредиты. Соответствующую статистику привели в национальном бюро кредитных историй.

Как сообщает издание «Полит74», в марте 2020 года количество одобренных заявок снизилась почти на три процента по сравнению с прошлогодними показателями. Всего кредит смогли получить лишь 33,2% заемщиков.

При этом по сравнению с соседними регионами Южный Урал стоит достойно: в Свердловской области займы одобрили всего 32 процентам обратившихся, а в Кургане и вовсе только 31 процент банковских клиентов смогли получить кредитные средства. В общероссийском рейтинге Челябинская область заняла 42 место.

Как отмечают специалисты, причин подобному снижению может быть несколько. Это может быть связано как с увеличившимся из-за кризиса спросом, так и из-за мер Центробанка, который пытается снизить количество долгов россиян.

Все о кредитных каникулах. Поговорили с управляющей отделением Челябинск Уральского ГУ Центробанка Еленой Фединой 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU