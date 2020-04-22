Слишком жарко: в Челябинске начнут отключать отопление к концу апреля

22 Апр 2020 2020-04-22T17:11:58+03:00

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Конец апреля — именно тогда в Челябинске отключат централизованное отопление. Из-за теплой температуры в городе многие люди, у которых нет возможности отрегулировать нагрев, начали жаловаться на духоту в квартирах.

Как отметили в мэрии дата пока примерная: окончательное решение об отоплении будет зависеть от погодных условий. Отключение будет только после того, как теплая погода, по нормативам не ниже +8 градусов, продержится пять дней подряд.

При этом, сейчас в регионе уже ожидаются непогоды. 22 апреля пройдут дожди и грозы с серьезными порывами ветра. Таким образом, отопление может быть действительно отключено на следующей неделе, когда в Челябинской области будут стабильные плюсовые температуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU