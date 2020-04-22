Коррупция и полиция: в Челябинской области задержали главу Верхнеуральского района
Утро начинается с обысков: в Челябинской области задержали главу Верхнеуральского района Сергея Айбулатова. По информации агенства «ВерстовИнфо», утром 22 апреля с обысками пришли силовики.
Как сообщают журналисты издания, сотрудники СК по Челябинской области задержали чиновника из-за коррупционных нарушений. По их версии, глава района незаконно переводил деньги экс-главе местного отдела полиции Дениса Яковлева, которого уволили в марте 2020 года.
Сообщается, что бюджетные средства передавали лично бывшему правоохранителю. Издание высказало версию, что задержать чиновника решили по результатам инспекторской проверки регионального МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU