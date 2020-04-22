2020-04-22T19:03:36+03:00
Общество

Никакого домашнего ареста: замглавы минстроя Челябинской области оставили в СИЗО

Чиновницу обвиняют в получении взятки
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Женщину оставят в СИЗО до конца маяЖенщину оставят в СИЗО до конца маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обратно в СИЗО: суд оставил под стражей замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяны Антоновой. Аппеляцию об изменении меры пресечения рассмотрели сегодня, 22 апреля.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», защита чиновницы пыталась добиться через челябинский областной суд перевода задержанной на домашний арест. Однако первое судебное постановление оставили без изменений. Замминистра будут содержать в СИЗО до следующего заседания, которое пройдет в конце мая.

Татьяну Антонову задержали по обвинению в коррупции. По мнению следователей, чиновница получила взятку в два миллиона рублей от одного из подрядчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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