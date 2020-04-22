2020-04-22T19:05:54+03:00
Общество

В Центробанке рассказали о поддержке курса рубля

ЦБ распродает зарубежные валюты, накопленные на излишних доходах от нефти
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Поддержка рубля началась после резкого падения цен на нефтьПоддержка рубля началась после резкого падения цен на нефтьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пять миллиардов долларов — именно столько денег было продано Центробанком с 10 марта, начала резкого падения цен на нефть. Для поддержки рубля ЦБ отдают зарубежную валюту на открытых рынках.

Как сообщают журналисты KP.ru, доллары из Фонда национального благосостояния продаются уже полтора месяца. Подобные меры Центробанка помогают сдерживать ослабления рубля в условиях дешевеющей нефти. Так, 21 апреля, ЦБ продал рекордную сумму — больше 220 млн долларов (около 17 млрд рублей).

При этом, министерство финансов успокаивает — пять миллиардов составляют меньше 1 процента от международных резервов России. В этом также помогает и то, что россияне, из-за ситуации с пандемией коронавируса, стали меньше закупать иностранные валюты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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