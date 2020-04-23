2020-04-23T05:20:13+03:00
Общество

«Он не может не сбегать»: детский омбудсмен рассказала о ребенке, которого связали и побрили в Копейске

Воспитанник социально-реабилитационного центра выдвинул свои требования
Ирина КАРЕЛИНА
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Детский омбудсмен рассказала о ребенке, которого связали и побрили в СЦР Копейска. Фото: Дарья Берестюк.Детский омбудсмен рассказала о ребенке, которого связали и побрили в СЦР Копейска. Фото: Дарья Берестюк.
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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова встретилась с подростком, которого связали и побрили налысо сотрудники социально-реабилитационного центра Копейска. Он рассказал ей, почему пожаловался, и чего вообще хочет. Вот только дать это, увы скорее всего невозможно.

Напомним, скандал случился после того, как до вице-губернатор Челябинской области Ирины Гехт дошла новость: в СЦР издеваются над ребенком. Она заявила, что виновные будут строго наказаны. Потом выяснилось, что мальчишка, мягко говоря, непростого поведения. Никто не может с ним справиться. Ему предстояла плановая операция, для которой его было необходимо побрить. А он — в отказ. Персонал не придумал ничего лучше, чем сделать это силой.

— Мальчишка такой, с характером и сильным внутренним стержнем! Симпатичный, неглупый, открытый, готовый к общению. И с очень твердым убеждением, что он имеет право гулять по городу без сопровождения сотрудников учреждения, — пишет Майорова на своей странице в FaceBook.

Далее она приводит свой диалог с парнем.

— Я так понимаю ситуация в том, что тебе не разрешают гулять, а ты им мстишь, как можешь. Это так?

— Да, так.

— А они имеют право на то, чтобы ты один гулял?

— Я не знаю. Я просто не могу, мне нужно хотя бы на час гулять по городу.

— Давай поищем варианты, что я могу сделать для тебя?

— Свозите меня к бабушке и еще мне нужен телефон и симка, чтоб я мог в интернет выходить. А еще я домой хочу.

С одной стороны, понятные и простые желания человека. С другой стороны — не положено.

— Мы договорились с ним по некоторым вопросам, я их еще повыясняю. Но он честно сказал, что не может не сбегать, это ему не подвластно. А учреждение не может разрешить такие бесконтрольные выходы и альтернативы предложить не может, — рассказывает Майорова. — А еще мальчишке любовь нужна, та самая, безусловная. Которой обычно родители любят своих детей. Подросток не справляется с собой и очень открыто и громко говорит об этом всеми своими действиями. Вся его жизненная ситуация и подростковый возраст, говорит о том, что ему безумно тяжело, просто невозможно. Тяжело ли сотрудникам? Очень тяжело. Результат — вот он.

И все же решение проблемы предстоит искать взрослым людям, не перекладывая всю ответственность за конфликт на ребенка. Такой вывод сделала Евгения Майорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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