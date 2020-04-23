«Залетело в меня! Оно во мне!»: телеведущая перепугалась во время новостного эфира в Челябинской области
Во время съемок в студии с телеведущими периодически случаются какие-нибудь забавные казусы. В этот раз пользователей соцсетей рассмешило видео, выложенное Троицким телевидением в ВК.
Залетело в меня! Оно во мне! : телеведущая перепугалась во время новостного эфира в Челябинской области.
— Пришла весна, а с ней и летающие насекомые. Одно из таких чуть не сорвало новостной эфир, — подписали ролик работники ТВ.
В кадре девушка читает новости, как вдруг начинает махать руками и искать что-то у себя под пиджаком.
— Тут что-то летает, и оно залетело прямо в меня! — эмоционально сообщает ведущая. — Оно во мне!
Может быть, это была просто муха. История умалчивает. Но искренне испугавшаяся ведущая новостей понравилась пользователям соцсети: более 20 тысяч просмотров за два дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU