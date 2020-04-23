В Москве, Челябинске и по всей России: Собянин предложил ввести пропускную систему повсеместно
В Челябинске система цифровых пропусков готова к вводу. Но региональные власти не спешат принимать такое решение. Все-таки у нас не так много заболевших и контактных, как в столице. Там перешли на режим специальных цифровых пропусков с 13 апреля. Между тем, мэр Москвы высказался о необходимости введения системы цифровых пропусков по всей стране, сообщает KP.RU.
— Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д, — сказал Сергей Собянин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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