Экзамены на удаленке: родители и общественники высказываются за то, чтобы вернуть детей в школы

23 Апр 2020 2020-04-23T06:48:16+03:00

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Школы Челябинской области могут частично открыться уже после майских праздников. В прежнюю форму образование вернется лишь при одном условии: благополучная эпидемическая обстановка. Особенно это актуально для старшеклассников, которые готовятся к экзаменам.

— Что, если школы не открыть, а, допустим, завершить год досрочно на удаленке? Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ будет спущена на тормозах, сами экзамены потеряют в качестве. Выпускники будут «плавать», потому что гранит науки не обработан как следует. Пробелы в знаниях помешают учебе в университетах. Годами педанты обрнадзора боролись с подсказками, аннулировали результаты у принесших втихаря телефоны. Смогут ли вообще дети два слова связать без традиционной подготовки в кабинетах? Провести экзамены в условиях самоизоляции — за гранью фантастики. Если только не вживить чипы или устройствами для слежения каждого не обеспечить, — рассуждают авторы городского телеграм-канал «Челябушка». — Откроем школы — родители, сами ученики, преподаватели и даже следователи выдохнут с облегчением: некого будет ловить за пранки на дистанте, меньше будет протеста и неэтичного поведения. А уж простаивающих лучших школ из рейтинга RAEX возможность возобновления процесса обучения касается вдвойне — конкурентоспособность надо сохранить во что бы то ни стало.

На утро 23 апреля статистика по коронавирусу в Челябинской области безрадостная: 116 случаев заражения, два человека скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU