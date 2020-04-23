На Алом поле в Челябинске появится детский лабиринт из живой изгороди

23 Апр 2020 2020-04-23T07:25:48+03:00

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В центре Челябинска этим летом начнут высаживать многолетники. Они украсят Алое поле, бульвар вдоль проспекта Ленина, сквер на Тернопольской и сквер на Воровского

— Так на Алом поле появятся несколько больших клумб, сформированных из многолетников. Среди растений будут даже экзотические — маньчжурский орех, яблоня Недзвецкого. А между Аллеей пионеров-героев и храмом Александра Невского появится розарий в виде лабиринта. Правда, во всей красе многолетники продемонстрируют себя не сразу, а спустя пару лет, — рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Всего на Алом поле высадят 55 деревьев, больше тысячи кустарников и больше двух тысяч многолетников.

Бульвар на Ленина украсят новые цветники. Специалисты создадут здесь миксбордеры, в которых будут соседствовать разные виды многолетников. А панно из плитки с портретом Эйнштейна украсят зеленые участки с гортензией и парковой розой. Всего на бульваре от улицы Лесопарковой до Володарского высадят 43 дерева, более 600 кустов и почти 5 тысяч травянистых многолетников

Сквер на Тернопольской перед главным корпусом ЮУрГУ украсят тюльпаны и хоста. В общей сложности в сквере высадят более 1,5 тысяч кустарников.

Сквер на Воровского, где когда-то был рынок, получит 57 деревьев и больше тысячи кустарников. Их основная задача — отделить жилые дома от проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU