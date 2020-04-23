Эксперты выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Вирусологи из Германии провели массовое тестирование жителей коммуны Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, которая стала одним из главных очагов коронавируса в ФРГ. Анализы показали, что коронавирусом переболели больше людей, чем показывает статистика — многие перенесли болезнь бессимптомно, сообщает сайт KP.RU.
С учетом «тайных» больных реальная летальность COVID-19 составляет всего 0,37%. Хотя официальные данные по ФРГ оперируют цифрой в 1,98%, то есть почти в пять раз выше. Получается, что летальность коронавируса ниже, чем у обычного сезонного гриппа (1% и менее).
Тем не менее, расслабляться не стоит.
— Рост заболеваемости, прежде всего, зависит от мер по борьбе с эпидемией. Процент умерших зависит от доступности медицинской помощи и от ее качества. Высокая летальность зарегистрирована как раз там, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе, — считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета Александра Федулова.
Например, в Великобритании, которая сперва отказывалась вводить карантин, летальность составляет порядка 13%. В Швеции, где вопреки всему миру до сих пор применяется аналогичный сценарий, — 10%. В России, которая ввела блокаду, еще когда больных было очень мало, — летальность менее 1%.
Также опасность новой инфекции в том, что у общества пока нет коллективного иммунитета к новой заразе. Это значит, один больной может заразить многих.
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ИСТОЧНИК KP.RU