Каждый четвертый житель Челябинска признает, что на удаленке стал работать хуже

23 Апр 2020 2020-04-23T08:42:33+03:00

Дома трудно настроиться на работу, к тому же многим мешают домочадцы. Фото: Олег ЗОЛОТО

А что на этот счет думают боссы

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Четверть сотрудников, перешедших на удаленную работу, стали трудиться хуже. Это показывает опрос, проведенный работным сайтом hh.ru.

Статистика по общей массе ответов получилась такой:

— 48% сотрудников полагают, что их продуктивность не изменилась;

— 17% уверены, что работают лучше;

— 24% признались, что работа просела.

Эти цифры практически совпадают и с оценкой, которую своим сотрудникам дали работодатели. Отличия небольшие — всего на пару процентов. Причем, чем больше у руководителя людей в подчинении, тем более скептично он настроен.

Среди положительных моментов удаленки сотрудники называют сокращение времени на дорогу, комфорт и удобство работы из дома, а также отсутствие отвлекающих факторов. Многие признаются, что стали работать быстрее и решают больше задач.

Работе на дому мешают домочадцы (многим приходиться чаще готовить еду и больше времени посвящать детям), невозможность настроиться на работу вне офиса, а также лень.

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ИСТОЧНИК KP.RU