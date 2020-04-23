Каждый четвертый житель Челябинска признает, что на удаленке стал работать хуже
Четверть сотрудников, перешедших на удаленную работу, стали трудиться хуже. Это показывает опрос, проведенный работным сайтом hh.ru.
Статистика по общей массе ответов получилась такой:
— 48% сотрудников полагают, что их продуктивность не изменилась;
— 17% уверены, что работают лучше;
— 24% признались, что работа просела.
Эти цифры практически совпадают и с оценкой, которую своим сотрудникам дали работодатели. Отличия небольшие — всего на пару процентов. Причем, чем больше у руководителя людей в подчинении, тем более скептично он настроен.
Среди положительных моментов удаленки сотрудники называют сокращение времени на дорогу, комфорт и удобство работы из дома, а также отсутствие отвлекающих факторов. Многие признаются, что стали работать быстрее и решают больше задач.
Работе на дому мешают домочадцы (многим приходиться чаще готовить еду и больше времени посвящать детям), невозможность настроиться на работу вне офиса, а также лень.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU