2020-04-23T08:42:33+03:00
Общество

Каждый четвертый житель Челябинска признает, что на удаленке стал работать хуже

А что на этот счет думают боссы
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Дома трудно настроиться на работу, к тому же многим мешают домочадцы.Дома трудно настроиться на работу, к тому же многим мешают домочадцы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Четверть сотрудников, перешедших на удаленную работу, стали трудиться хуже. Это показывает опрос, проведенный работным сайтом hh.ru.

Статистика по общей массе ответов получилась такой:

— 48% сотрудников полагают, что их продуктивность не изменилась;

— 17% уверены, что работают лучше;

— 24% признались, что работа просела.

Эти цифры практически совпадают и с оценкой, которую своим сотрудникам дали работодатели. Отличия небольшие — всего на пару процентов. Причем, чем больше у руководителя людей в подчинении, тем более скептично он настроен.

Среди положительных моментов удаленки сотрудники называют сокращение времени на дорогу, комфорт и удобство работы из дома, а также отсутствие отвлекающих факторов. Многие признаются, что стали работать быстрее и решают больше задач.

Работе на дому мешают домочадцы (многим приходиться чаще готовить еду и больше времени посвящать детям), невозможность настроиться на работу вне офиса, а также лень.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 23 апреля 2020 года: полсотни новых больных
Количество зараженных коронавирусом на 23 апреля в Челябинской области: регион бьет все немыслимые рекорды
Каждый четвертый житель Челябинска признает, что на удаленке стал работать хуже
Эксперты выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
На Алом поле в Челябинске появится детский лабиринт из живой изгороди
Экзамены на удаленке: родители и общественники высказываются за то, чтобы вернуть детей в школы
Рестораны Челябинска жалуются на жадность агрегаторов доставки еды
В Москве, Челябинске и по всей России: Собянин предложил ввести пропускную систему повсеместно
«Залетело в меня! Оно во мне!»: телеведущая перепугалась во время новостного эфира в Челябинской области
«Он не может не сбегать»: детский омбудсмен рассказала о ребенке, которого связали и побрили в Копейске
«История дикая. Не хочется такое внукам рассказывать»: хоккеист из Магнитогорска Евгений Малкин о пандемии коронавируса
В Центробанке рассказали о поддержке курса рубля