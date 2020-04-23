«Вора в законе», которого разыскивает Интерпол, задержали в Челябинской области
На территории региона задержали гражданина Молдовы, которого уже несколько лет разыскивает Интерпол. Преступника в скором времени этапируют на его родину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
— 39-летний мужчина отбывал наказание в исправительной колонии Верхнеуральска за преступления на территории России. Интерпол объявил его в розыск по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Молдовы, — говорят в ведомстве.
Неоднократно судимый и имеющий статус «вора в законе» преступник был задержан сотрудниками уголовного розыска и ФСБ.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU