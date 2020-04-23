2020-04-23T09:44:00+03:00
Происшествия

«Вора в законе», которого разыскивает Интерпол, задержали в Челябинской области

Преступник только что освободился из колонии
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчина в следственном изоляторе.Мужчина в следственном изоляторе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На территории региона задержали гражданина Молдовы, которого уже несколько лет разыскивает Интерпол. Преступника в скором времени этапируют на его родину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— 39-летний мужчина отбывал наказание в исправительной колонии Верхнеуральска за преступления на территории России. Интерпол объявил его в розыск по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Молдовы, — говорят в ведомстве.

Неоднократно судимый и имеющий статус «вора в законе» преступник был задержан сотрудниками уголовного розыска и ФСБ.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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