2020-04-23T10:27:06+03:00
Спорт

Он наш, местный, знает Челябинск: Анвар Гатиятулин может возглавить «Трактор»

Хоккейный эксперт прокомментировал возможный переход в клуб экс-тренера черно-белых.
Алексей МИКУШИН
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Гатиятулин — воспитанник челябинского хоккея.Гатиятулин — воспитанник челябинского хоккея.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Трактор» после 30 апреля подпишут трехлетний контракт с нынешним наставником питерского СКА Анваром Гатиятулиным. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылками на собственные источники.

Сам тренер ситуацию пока не комментирует — до 30 апреля у него контракт с питерским клубом. Возможный переход Анвара Гатиятулина на пост главного тренера челябинского клуба прокомментировал бывший директор «Трактора», хоккейный эксперт Марк Винницкий.

— Мне сейчас публично бы не хотелось «сватать» Анвара в «Трактор». В его же интересах, поскольку все разговоры, тем более официальная информация о переходах игроков и тренеров в другие клубы запрещены в КХЛ до 1 мая. Если гипотетически, то Гатиятулин хорош тем, что он наш, местный, челябинский. Он свой, знает челябинские реалии. Знает резерв «Трактора» — ребят, которые играют в «Челмете», «Белых медведях», их потенциал. Он, наверняка, даст раскрыться новым талантам. Он постарается сформировать боевой состав. Кроме того, во время работы в СКА, в сборной России Анвар перенял новые методики, новые технологии подготовки игроков. И это может пригодиться в «Тракторе», — отмечает Марк Винницкий.

Эксперт не исключает, что переход Анвара — это возможность найти под местного и уже именитого тренера хорошее фианнсирование.

— Но это серьезный вопрос. Дождемся, когда пандемия закончится, когда закончатся вынужденные «каникулы» в КХЛ, а там посмотрим. Думаю, что «Трактор» не бросят. Так было уже в 90-е годы, когда под проект хоккейной команды были найдены деньги.

Ранее, Марк Винницкий в разговоре с журналистом КП-Челябинск отмечал, что для «Трактора» многое будет зависеть от того, что хотят хозяева клуба и какие деньги готовы на это потратить в нынешней непростой экономической ситуации, и что многие клубы сейчас идут на существенное снижение зарплатных ведомостей.

Напомним, что вопрос о поиске нового главного тренера в «Тракторе» встал после того, как прежний наставник Владимир Юрзинов не смог выполнить задачу выхода в плей-офф. Команда заняла предпоследнее 11 место в Восточной конференции КХЛ. Анвар Гатиятулин — воспитанник челябинского хоккея. С 2015 по 2018 год возглавлял тренерский штаб «Трактора», в сезоне 2017-2018 вывел клуб в финал Восточной конференции КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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