2020-04-23T11:00:30+03:00
Происшествия

Южноуральца, обвиняемого в надругательстве над мальчиками из интерната, попросили выпустить из СИЗО

В областной суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения
Юлия РЕУТОВА
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Сергей Кокорин постоянно навещал ребят в интернатеСергей Кокорин постоянно навещал ребят в интернатеФото: Андрей АБРАМОВ
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Сегодня, 23 апреля, Челябинский областной суд рассмотрел ходатайство адвоката Сергея Кокорина, обвиняемого в сексуальном насилии над мальчиками из интерната в поселке Лазурный. Меру пресечения попросили изменить на домашний арест. В апелляционной инстанции решили оставить фигуранта в СИЗО.

— Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката подсудимого, суд оставил без изменения постановление Красноармейского районного суда Челябинской области от 25 марта 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства подсудимого и его защитников об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Сергей Кокорин обвиняется в совершении восьми преступлений по «б» части 4 статьи 132 УК РФ и одного преступления — по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Потерпевшими признаны девять воспитанников интерната для детей с проблемами в умственном развитии. Ужасные факты вскрылись после того, как мальчики попали в семьи. Их новые родители забили тревогу, но сами попали под прессинг прежде, чем дело заинтересовало следственные органы.

Под подозрением оказался Сергей Кокорин, которые посещал интернат и вывозил детей на природу. В феврале 2018 года его задержали, отправили в СИЗО. Потом меру пресечения изменили на домашний арест, и тогда Кокорин пытался оказать давление на сотрудников интерната и приемные семьи.

Редакция газеты «Комсомольская правда — Челябинск» провела свое расследование. Мы говорили с педагогами, директором интерната, опекунами и их адвокатом. Оставались недоступными следователи и тот самый «дядя Серега». Но позже он тоже представил свою версию событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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