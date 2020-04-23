2020-04-23T11:37:02+03:00
Общество

Общественники удивлены, что во время разгара коронавируса депутаты составляют свод этических правил

Чиновники уверяют, что это поможет повысить эффективность работы
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Фото с сайта chelduma.ruФото с сайта chelduma.ru
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В городской думе обсуждают проект документа, который регламентирует поведение депутатов при исполнении ими депутатских полномочий. Это удивляет общественников: подходящее ли сейчас время для обсуждения правил поведения?

— Не опаздывать на заседания, уважать коллег, избирателей, чиновников и журналистов. Все верно, не придерешься. Отдельным пунктом «не давать невыполнимых обещаний». Еще занятное: не кататься на служебных авто в личных целях и выдавать публике проверенные факты. А что, можно было иначе? И как связан депутатский статус с представленным списком? Это же, за малым исключением, набор правил поведения любого воспитанного человека, — рассуждают авторы городского телеграм-канал «Челябушка». — Почему-то именно сейчас думе понадобилось заниматься вопросами этики. Напряженная ли ситуация обнажила какие-то недостатки или примитивно захотелось для порядка оформить само собой разумеющееся на бумаге — не важно, опустим. Вот примут кодекс, избранники резко похорошеют, а там и авторитет гордумы взлетит до небес. Что бы ни делали, лишь бы от скуки не маялись.

А вот председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности, регламенту и депутатской этике Александр Галкин считает этот свод правил очень полезным.

— Это нужный и своевременный документ, во многих городах подобные Правила приняты. Поскольку помогают депутатам более качественно и ответственно подходить к своей работе, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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