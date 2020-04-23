2020-04-23T14:05:08+03:00
Общество

Что будет с очередью в детский сад в период самоизоляции в Челябинске

В городе вот-вот начнется массовая комплектация дошкольных учреждений
Лидия ПЕСКОВА
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Садики закрыты, но новые группы все-таки формируют.Садики закрыты, но новые группы все-таки формируют.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Детские сады Челябинска закрыты на карантин, работают только дежурные группы. Однако это не помешает чиновникам провести комплектацию групп на будущий учебный год. Массовое распределение мест в детсадах по традиции начнется в середине мая.

— До 1 мая чиновники будут рассматривать заявления о переводе в другой детский сад, а после 15 мая начнется массовая комплектация садиков. Внести все изменения в свою заявку, если это необходимо, родители могут только до этой даты, — напоминает пресс-служба администрации Челябинска.

С 15 по 31 мая система электронной очереди будет работать в автоматическом режиме. Новые заявки приниматься не будут. Личный прием чиновники также будут вести лишь в экстренных случаях и только по предварительной записи.

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Информация о выделенных путевках появится к 1 июня. Однако родителей просят не расслабляться. После этого нужно подойти в детсады и оформить ребенка. Если это не сделать, то место «сгорит» — вашу путевку передадут другому ребенку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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