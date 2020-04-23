Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 23 апреля 2020 года: новую вспышку дали приезжие из Москвы

23 Апр 2020 2020-04-23T17:25:29+03:00

Еще семеро человек оказались на больничной койке с COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Зауралье продолжают выявлять новые случаи заражения COVID-19. За последние сутки прирост составил сразу семь человек. В целом количество зараженных коронавирусом в Кургане на 23 апреля достигло 27 человек, сообщает оперативный штаб по COVID-19 в Курганской области.

Пятеро из вновь заболевших — это жители Курганской области, прибывшие из Москвы. Остальные контактировали с зараженными.

— У большей части пациентов заболевание протекает в легкой форме. У двух пациенток в возрасте старше 50 лет — в тяжелой форме, одна из них находится на кислородной поддержке, но с положительной динамикой. У трех пациентов заболевание протекает в форме средней степени тяжести, им поставлен диагноз «пневмония», — рассказала директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Все приезжие из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга получают предписание местного Роспотребнадзора о самоизоляции на 14 суток. Такие же предписания выдают членам их семей. Нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы.

Директор департамента здравоохранения Курганской области о коронавирусе на 23 апреля.Видео: оперштаб Курганской области.

В Зауралье сейчас штрафуют и тех, кто распространяет недостоверную информацию о COVID-19. К примеру, на 30 тыс. рублей оштрафовали 26-летнего жителя Кургана, который оставил в соцсетях комментарий со словами «никакого коронавируса нет». Молодой человек призывал не верить официальной информации. На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Такова последняя информация о зараженных коронавирусом в Кургане на 23 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU