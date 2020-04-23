Снова Аэрофлот: в Челябинск из Москвы прилетел «заминированный» рейс

23 Апр 2020 2020-04-23T17:15:38+03:00

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Несмотря на карантин, в аэропорту Челябинск приземлился очередной «заминированный» рейс «Москва-Челябинск». Вновь пострадал борт компании Аэрофлот.

В пресс-службе аэропорта Челябинск подтвердили, что в воздушную гавань действительно пришло сообщение о минировании самолета. Сейчас борт проверяют силовики. Рейс из Шереметьево прилетел в 18:30.

Напомним, что в аэропорт Челябинска уже далеко не первый раз поступают сообщения о минировании самолетов, которые летят на Южный Урал из Москвы. Так, в конце марта 2020 года буквально каждый день силовикам приходилось досматривать «заминированные» рейсы разных авиакомпаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU