Глава Златоуста рассказал подробности о вспышке коронавируса в городе
Мэр Златоуста Максим Пекарский рассказал подробности о вспышке коронавируса в одном из корпусов местной горбольницы. На момент 23 апреля в городе подтверждено 44 новых случаев.
Как сообщается, среди заболевших есть и пациенты, и медики. Сейчас они изолированы в стационаре корпуса медучреждения, которое также закрыто на карантин. Кроме того, с лечением будут помогать сотрудники регионального минздрава, а также врачи из других частей региона. Для них уже заготовлено жилье.
— Решаем вопрос по обеспечению питанием медицинского персонала. Сам корпус закрыт на карантин. Проводятся мероприятия по дезинфекции. Также начали дезинфекцию мест проживания выявленных больных и контактных лиц, — рассказал Пекарский в своих социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU