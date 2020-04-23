Глава Златоуста рассказал подробности о вспышке коронавируса в городе

23 Апр 2020 2020-04-23T17:09:50+03:00

В город уже едут специалисты минздрава и врачи из других регионов Фото: Валентина ВАГАНОВА

Из 57 выявленных за сутки случаев в регионе, 44 в местном медучреждении

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Мэр Златоуста Максим Пекарский рассказал подробности о вспышке коронавируса в одном из корпусов местной горбольницы. На момент 23 апреля в городе подтверждено 44 новых случаев.

Как сообщается, среди заболевших есть и пациенты, и медики. Сейчас они изолированы в стационаре корпуса медучреждения, которое также закрыто на карантин. Кроме того, с лечением будут помогать сотрудники регионального минздрава, а также врачи из других частей региона. Для них уже заготовлено жилье.

— Решаем вопрос по обеспечению питанием медицинского персонала. Сам корпус закрыт на карантин. Проводятся мероприятия по дезинфекции. Также начали дезинфекцию мест проживания выявленных больных и контактных лиц, — рассказал Пекарский в своих социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU