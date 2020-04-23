Многие сокращают зарплаты и штат: южноуральские журналисты попросили губернатора поддержать местные издания

23 Апр 2020 2020-04-23T19:33:08+03:00

СМИ продолжают работать во время пандемии, но из-за нее теряют в доходах

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«Редакции будут принимать решения о сокращении штата»: Союз журналистов Челябинской области обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой включить СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей. Издания продолжают работать, но получают на порядок меньше.

Многие СМИ столкнулись с уменьшением рекламодателей. Многим компаниям просто невыгодно рекламировать свои товары и услуги в период пандемии. Как сообщается в письме, доходы изданий упали почти на 70 процентов. При этом, для многих СМИ это достаточно серьезные потери: из-за потери инвестора недавно закрылась редакция журнала «Русский репортер». Кроме того, с особенными трудностями сталкиваются печатные СМИ, которые попросту не отбиваются в цене из-за режима изоляции.

— Многие редакции в ближайшие недели будут принимать решения о сокращении своей деятельности и штата. Почти каждая редакция уже столкнулась с проблемами выплаты заработной платы своим сотрудникам (основной статьи расходов местных СМИ), поскольку не может рассчитывать на меры поддержки, которые уже предусмотрены для наиболее пострадавших отраслей, — говорится в письме.

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ИСТОЧНИК KP.RU