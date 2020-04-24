2020-04-24T05:21:23+03:00
Общество

Лайфхак для родителей: семья из Челябинска учит ребенка кататься на велосипеде в условиях самоизоляции

Для этого они придумали необычную конструкцию
Ирина ФАДЮШИНА
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Маленькому Мише купили велосипед, а тут — бац! — и самоизоляция!Маленькому Мише купили велосипед, а тут — бац! — и самоизоляция!
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Челябинская пара Юлия и Федор усовершенствовали двухколесный велосипед сына Миши, чтобы он учился кататься в даже дома. Простая конструкция состоит из велокрепления для крыши автомобиля и самого велосипеда. В итоге получился компактный детский велотренажер. Он не занимает много места и позволяет ребенку крутить педали пока не надоест.

По словам челябинцев, решение создать такую конструкцию дома пришло им спонтанно. Когда ребенку стало скучно, они решили его развеселить.

Семья из Челябинска сделала велотренажер в домашних условиях.

— Наш сын с малолетства гонял на беговеле, кажется, даже зимой. Перед самоизоляцией успели ему купить велосипед, вот только крутить педали на нем так и не научился. На улице сейчас не покатаешься, но, кажется, мы решили эту проблему, — рассказала Юлия.

У конструкции, впрочем, есть и минусы, говорят родители. Она получилась неустойчивой, ведь крепления не рассчитаны на такую эксплуатацию, поэтому во время упражнений кто-то должен придерживать конструкцию руками. Челябинцы рассчитывают, что сын научится крутить педали, чтобы после окончания самоизоляции гонять всей семьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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