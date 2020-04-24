Лайфхак для родителей: семья из Челябинска учит ребенка кататься на велосипеде в условиях самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T05:21:23+03:00

Маленькому Мише купили велосипед, а тут — бац! — и самоизоляция!

Для этого они придумали необычную конструкцию

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Челябинская пара Юлия и Федор усовершенствовали двухколесный велосипед сына Миши, чтобы он учился кататься в даже дома. Простая конструкция состоит из велокрепления для крыши автомобиля и самого велосипеда. В итоге получился компактный детский велотренажер. Он не занимает много места и позволяет ребенку крутить педали пока не надоест.

По словам челябинцев, решение создать такую конструкцию дома пришло им спонтанно. Когда ребенку стало скучно, они решили его развеселить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/775112" frameborder="0"></iframe> Семья из Челябинска сделала велотренажер в домашних условиях.

— Наш сын с малолетства гонял на беговеле, кажется, даже зимой. Перед самоизоляцией успели ему купить велосипед, вот только крутить педали на нем так и не научился. На улице сейчас не покатаешься, но, кажется, мы решили эту проблему, — рассказала Юлия.

У конструкции, впрочем, есть и минусы, говорят родители. Она получилась неустойчивой, ведь крепления не рассчитаны на такую эксплуатацию, поэтому во время упражнений кто-то должен придерживать конструкцию руками. Челябинцы рассчитывают, что сын научится крутить педали, чтобы после окончания самоизоляции гонять всей семьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU