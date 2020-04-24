В Челябинской области, где возник крупный очаг коронавируса, в больнице закрыли более 100 пациентов и медиков

24 Апр 2020 2020-04-24T05:37:31+03:00

Медперсонал не соблюдал все требования к защите от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

В зоне риска оказались еще 160 человек

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В Златоусте из-за вспышки заболевания коронавирусом на карантин закрыли все отделение городской больницы № 1. В корпусе изолированы 76 пациентов и 25 медиков. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Опасный вирус уже подтвержден у 44 человек, включая пациентов и медицинский персонал - — в основном хирургического корпуса. Им придется провести в изоляции 14 дней. Всего в группе риска оказались 160 человек, с которыми контактировали заболевшие.

— Проведена маршрутизация вновь поступающих пациентов онкологического, урологического, хирургического, инфекционного и гинекологического профиля в медорганизации Миасса, Кусы, Златоуста. Отрабатываются все контакты подтвержденных. На данный момент это около 160 человек, — прокомментировали в минздраве.

Коронавирус подхватили также бывший и нынешний главные врачи больницы. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен Василий Масюк.

—Специалисты министерства здравоохранения Челябинской области совместно с Роспотребнадзом постоянно выезжают в Златоуст для определения противоэпидемических мероприятий и контролю за их исполнением, — добавили в минздраве.

Изначально сообщалось, что вспышка произошла из-за ошибок в оказании медицинской помощи. До этого в Златоусте от ковидной пневмонии скончалась женщина. «Комсомольская правда» разбиралась, почему очаг так быстро разрастался и можно ли было предупредить вспышку.

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ИСТОЧНИК KP.RU