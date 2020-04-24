«В алкомаркет можно, а на спортплощадку — нет?!»: жителя Челябинска возмутила табличка с запретом

24 Апр 2020 2020-04-24T05:50:53+03:00

Вот такие таблички появились перед входом на школьный двор.

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Несмотря на режим самоизоляции и растущее количество заболевших, некоторые челябинцы продолжают выходить из дома, чтобы «проветриться».

— Сидеть в четырех стенах 24 часа в сутки семь дней в неделю очень сложно. У меня за домом — школьный двор с оборудованной спортивной площадкой. Я туда выходил немного размяться. Места там много. Если кто еще приходит, не пересекаемся. Дистанция не то что полтора метра, а все 10. Но вчера у входа повесили объявление с запретом гулять на школьном дворе. Меня это возмущает! То есть в алкомаркет можно, а туда нельзя?! — написал в редакцию КП-Челябинск читатель Максим Завьялов.

Входить запрещено. Заметно?

На табличке, примотанной по двум сторонам от калитки, надпись: «Внимание! Прогулки в школьном дворе во время эпидемии Коронавируса COVID-19 запрещены!» При этом калитка всегда открыта настежь.

— Если нельзя заходить, то хотя бы закройте дверь! — добавил челябинец.

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ИСТОЧНИК KP.RU