«Жрать осталось дня на два»: в Челябинской области мошенники угрожают автомобилистам облить машины кислотой

24 Апр 2020 2020-04-24T06:27:57+03:00

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Житель Челябинской области выложил в группе «ЧП ДТП Златоуст» в ВК записку, которую нашел под дворниками своего автомобиля. Письмо неизвестного автора весьма эмоционально: «Дорогой мой автовладелец! Я понимаю твою злость и обиду за свою машину, но терять мне особо нечего. Жрать осталось дня на да, и дальше денег нет. Если ты не хочешь, чтобы твоя машина была облита кислотой, или внезапно сгорела, или были порезаны шины, то отправь на этот номер карты 2 тыс. руб. В комментарии к платежу обязательно укажи номер машины, и тебя трогать не будут. Времени на оплату даю сутки. Далее пеняй на себя».

— 90-ми пахнуло хорошо так. Что же будет через полгода кризиса?! — написал в комментариях Андрей Глыбовский.

— Да это обычные мошенники. Они и в кризис, и до кризиса были. Просто текст письма меняют, — ответили ему другие подписчики паблика.

Если посмотрите на фото, то увидите, что письмо написано ужасно безграмотно. Некоторые даже подумали, что это дело рук двоечников из младших классов.

Как правило, подобные угрозы не приводят в действие. Они рассчитаны на то, что кто-то испугается и перечислит деньги. С такой листовкой можно обратиться в отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU