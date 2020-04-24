2020-04-24T07:17:48+03:00
Общество

«Выходим на плато»: у вирусологов в России появился повод для оптимизма

Ограничительные меры привели к перелому в статистике по коронавирусу
Лидия ПЕСКОВА
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Количество свежих случаев заражения идет на спад.Количество свежих случаев заражения идет на спад.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В понедельник, 20 апреля, пришло сообщение о заметном снижении количества заболевших COVID-19 в России: цифры упали почти на две тысячи. Во вторник статистика опять подскочила, но все равно не достигла уровня прошлой недели. В среду цифры понизились, в четверг — тоже. Эта динамика может говорить, что распространение коронавируса в России замедлилось.

— С большой вероятностью это действительно выход на плато. Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать еще пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице, — рассказал сайту KP.RU известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

Правда, смертность от коронавируса, по словам вирусолога, еще может расти.

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— Опыт зарубежных стран показал, что вклад коронавируса в общую смертность появляется не сразу, а позже. В частности, в США и в Италии этот вклад проявился только в последние недели, а вспышка там началась на 3-4 недели раньше, чем в России, — предупреждает Лукашев.

Однако уровень летальных исходов в России все же не должен достигнуть показателей США и Италии, так как у нас выявляют значительно больше легких и бессимптомных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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