2020-04-24T07:17:22+03:00
Общество

На границе с Россией новая вспышка коронавируса

Болезнь пришла в китайтайский Харбин
Лидия ПЕСКОВА
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В Китае вспыхнули новые очаги коронавируса.В Китае вспыхнули новые очаги коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новая вспышка COVID-19 зафиксирована в китайском Харбине. Этот город находится на границе с Россией и ведет активную торговлю с нашим Приморьем. Местные блогеры обвиняют в росте заболеваемости россиян, сообщает сайт KP.RU.

Заболевших в Харбине несколько сотен. Власти города объявили, что 27-29 апреля городские районы, где отмечена вспышка коронавируса, прекратится подача электричества и воды. С четверга в город запрещен въезд для машин, не имеющих харбинских номеров. В двух районах введена полная блокада.

Еще одна вспышка отмечена в Северо-Западном Китае, в Сиане. Однако здесь жесткой блокады нет.

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Третья вспышка — в элитном районе Пекина Чаяон. Здесь больше всего иностранцев, тут находятся зарубежные посольства, в том числе российское и американское, офисы крупнейших корпораций. Передвижение по району ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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