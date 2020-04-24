2020-04-24T07:45:03+03:00
Общество

Антимонопольщики обнаружили вопиющие цены на лимоны в России

Продавцы обещают снизить их к началу мая
Лидия ПЕСКОВА
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От коронавируса лимон не спасет, но пить чай без лимона готовы немногие.От коронавируса лимон не спасет, но пить чай без лимона готовы немногие.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В начале апреля в России резко выросли цены на лимон и имбирь. Лимоны стали по 400 рублей за кило, а имбирь — по три тысячи. Подъему цен способствовал слух, что лимон и имбирь защищают от коронавируса. Когда выяснилось, что это не так, цена имбиря упала до прежних значений. А лимоны все еще дорогие. Почему так, выясняла Федеральная антимонопольная служба России. В условиях режима самоизоляции антимонопольщики созвали крупные торговые сети на онлайн-видеоконференцию, сообщает сайт KP.RU.

Ценник на лимоны в марте и апреле определили три фактора: поставки из-за рубежа сократились до 41% от прежних объемов. Часть импортеров подняла цены до 50-57%. Наконец, резко вырос спрос. Многие эксперты считают, что всему виной жадные поставщики либо розница. Закупочные цены на лимоны, по данным таможни, составляют от 43 до 120 рублей напрямую от импортера и от 65 до 412 рублей за килограмм через посредников.

По данным на 31 марта, лимоны стоили в магазинах от 87 до 428 рублей за килограмм. Сейчас — от 180 до 399 рублей. ФАС подвела итог: состояние лимонного рынка положительное. Но кому-то из продавцов придется готовиться к ревизии: известны случаи, когда наценка доходит до 300-400-500%.

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Сами ритейлеры обещают, что к началу мая лимоны начнут дешеветь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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