Чиновники рассказали, когда снова откроют кафешки и рестораны
Заведения обшепита смогут возобновить работу в России при благополучной обстановке по COVID-19 и при соблюдении ряда ограничений, сообщает сайт KP.RU.
— В будущем смогут открыться кафе и рестораны площадью меньше 50 кв.м.. При этом в заде должны находиться не более 10 человек. Допустимы пять столиков на одно или двух посетителей, а расстояние между столами должно быть не менее одного метра. Можно будет использовать одноразовую посуду либо обычную, но после дезинфекции. Банкеты будут запрещены, — рассказали в Роспотребнадзоре России.
Позже разрешат открывать кафе на 20 человек, разрешат банкеты. Но иногда за столом должны сидеть не больше одного-дух человек, а столики должны стоять на расстоянии 1 метра.
Работать в штатном режиме заведениям разрешат, когда в конкретном регионе не будет новых зараженных.
А пока заведения общепита работают на условиях доставки на дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU