Уралкуз увеличил продажи локомотивных осей
ПАО «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») по итогам 3 месяцев 2020 года увеличило отгрузку локомотивных осей.
Так в первом квартале 2020 года предприятие поставило потребителю более 4 тыс. тонн штамповок локомотивных осей, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и на треть больше, чем в последнем квартале 2019-го.
— На предприятии есть технические резервы для производства еще большего объема этой продукции. Спрос на локомотивные оси остается стабильным на рынке,мы готовы обеспечить необходимые потребности,- пояснил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.
Новости компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU