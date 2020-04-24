2020-04-24T08:48:08+03:00
Экономика

Уралкуз увеличил продажи локомотивных осей

На предприятии есть технические резервы для производства еще большего объема этой продукции
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ПАО «Уральская кузница» (входит в Группу «Мечел») по итогам 3 месяцев 2020 года увеличило отгрузку локомотивных осей.

Так в первом квартале 2020 года предприятие поставило потребителю более 4 тыс. тонн штамповок локомотивных осей, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и на треть больше, чем в последнем квартале 2019-го.

— На предприятии есть технические резервы для производства еще большего объема этой продукции. Спрос на локомотивные оси остается стабильным на рынке,мы готовы обеспечить необходимые потребности,- пояснил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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