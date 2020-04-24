Автомобилистам в Челябинске разрешили оформлять полис ОСАГО без диагностических карт

24 Апр 2020 2020-04-24T09:29:12+03:00

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Банк России рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностических карт. Однако карту с результатом техосмотра будет необходимо принести страховщику в течение месяца после снятия ограничительных мер в регионе, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Челябинской области.

Кроме того, Банк России рекомендует автолюбителям приобретать полис «автогражданки» на сайте страховщика. Многие компании для удобства заключают договоры ОСАГО через мобильные приложения, где можно загрузить фотографии основных документов и провести оплату. Если такой возможности нет, приобрести полис можно в дежурном офисе страховой компании — их адреса указаны на сайтах страховщиков.

Чтобы не стать жертвой мошенников, при оформлении полиса дистанционно Центробанк советует гражданам проверить лицензию страховой на сайте ЦБ России.

— Для оформления полиса в интернете не нужны посредники. Не обращайтесь к ним и не передавайте им свои персональные данные, — предупреждает управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Кстати, ранее власти Челябинской области анонсировали введение цифровых пропусков для тех, кто в этот период передвигается по городу на автомобиле.

Инфографика: пресс-служба правительства области.

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ИСТОЧНИК KP.RU