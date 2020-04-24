2020-04-24T09:46:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Торговые сети обяжут покупателей носить медицинские маски

Средства защиты будут продавать у входа в магазин
Ангелина ЗАКИРОВА
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Представители торговых сетей задумались о мерах защиты для клиентовПредставители торговых сетей задумались о мерах защиты для клиентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Торговые сети хотят обязать покупателей носить маски в продуктовых магазинах, которые будут продавать прямо на входе. Эта мера будет направлена на замедление распространения новой коронавирусной инфекции.

Такие правила планирует ввести Globus и Billa, сообщает KP.ru.

— Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале, — рассказал представитель сети Globus.

Покупателей успокаивают, что маски будут продавать без наценки, также вместо медицинской маски можно использовать шарф или платок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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