Торговые сети обяжут покупателей носить медицинские маски
Торговые сети хотят обязать покупателей носить маски в продуктовых магазинах, которые будут продавать прямо на входе. Эта мера будет направлена на замедление распространения новой коронавирусной инфекции.
Такие правила планирует ввести Globus и Billa, сообщает KP.ru.
— Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале, — рассказал представитель сети Globus.
Покупателей успокаивают, что маски будут продавать без наценки, также вместо медицинской маски можно использовать шарф или платок.
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ИСТОЧНИК KP.RU