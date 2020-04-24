2020-04-24T10:02:03+03:00
Общество

Ресурсоснабжающие компании Южного Урала в панике: жители перестали оплачивать услуги ЖКХ

Бюджетные организации выдадут коммунальщикам аванс в размере 30%
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Ресурсоснабжающие организации Челябинской области получат 30% аванса от бюджетных учреждений региона. Этот вынужденный маневр позволит справиться с последствиями задержек платежей от населения, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». Проследить за исполнением должны главы муниципалитетов.

— На старте режима самоизоляции, в порыве сочувствия гражданам, попавшим в трудную ситуацию, пени и штрафы за услуги ЖКХ на Южном Урале отменили. Однако сработало все на реверс: в народе восприняли поблажку как возможность совсем не платить, собираемость упала (если не сказать рухнула) с 96% до 65%, — добавляют авторы «Челябушки». — Привлечь бюджетников, настроить временную авансовую систему — мысль здравая. Но компенсации — это не бездонная бочка. Стоит подумать о потребителях, которые просто боятся тратить наличку из-за неопределенности. Людей необходимо убедить, усилить пресловутую разъяснительную работу, четко обозначить связь между платежом и тем, куда тот уходит. Иначе — эффекты домино и бабочки. Не заплатим за вывоз ТБО и повторится мусорный коллапс, проигнорируем счета за свет — ресурсники задолжают за опт и наживут проблему с гарантией поставок.

Отметим, что из-за падения собираемости платежей за коммунальные услуги отопительный сезон на Южном Урале находится под угрозой срыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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