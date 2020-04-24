«Большой брат следит за тобой»: по всей России дорожные камеры подключат к единой сети

24 Апр 2020 2020-04-24T11:29:19+03:00

По фото или номеру машины вас можно будет найти где угодно

Изменить размер текста: A A

Информацию со всех дорожных камер России объединят в единую сеть, что позволит найти вас в любой части страны. Данные с 16 тыс. видеокамер буду хранится в Федеральном центре автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП), а не как раньше в регионах, сообщает KP.ru.

Доступ к базе данных будут иметь полицейские и спецслужбы, вероятно, что использовать их будут не только для контроля за водителями, но и для слежки за подозреваемыми и раскрытия преступлений.

Раньше только в Москве можно было найти любого человека по фото или номеру автомобиля, скоро это будет возможное по всей стране. Эксперты говорят, что это все равно бы случилось лет через пять или десять, а пандемия коронавируса просто ускорила процесс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU