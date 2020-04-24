2020-04-24T11:29:19+03:00
Общество

«Большой брат следит за тобой»: по всей России дорожные камеры подключат к единой сети

По фото или номеру машины вас можно будет найти где угодно
Ангелина ЗАКИРОВА
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Камеры по всей стране объединят в единую сетьКамеры по всей стране объединят в единую сетьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Информацию со всех дорожных камер России объединят в единую сеть, что позволит найти вас в любой части страны. Данные с 16 тыс. видеокамер буду хранится в Федеральном центре автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП), а не как раньше в регионах, сообщает KP.ru.

Доступ к базе данных будут иметь полицейские и спецслужбы, вероятно, что использовать их будут не только для контроля за водителями, но и для слежки за подозреваемыми и раскрытия преступлений.

Раньше только в Москве можно было найти любого человека по фото или номеру автомобиля, скоро это будет возможное по всей стране. Эксперты говорят, что это все равно бы случилось лет через пять или десять, а пандемия коронавируса просто ускорила процесс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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