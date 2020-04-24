2020-04-24T10:39:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Произошло то, о чем мы много раз говорили. Вирус не прощает ошибок»

Ситуация может ухудшиться, заявил Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области
Ольга АНТОНОВАИрина ФАДЮШИНА
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Фото: gubernator74.ruФото: gubernator74.ru
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Челябинская область бьет рекорды по количеству новых случаев заражения COVID-19. Если вчера говорили о 57 новых, то сегодня еще плюс 72. Мы рискуем перейти в четвертую, неконтролируемую стадию, заявил Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области.

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— Произошло то, о чем мы много раз говорили. Вирус не прощает ошибок. Любое нарушение или несоблюдение правил – это вспышка заражений, - подчеркнул глава региона.

Не исключено, что на Южном Урале продлят режим самоизоляции, который объявлен до конца месяца.

— Уже появляются вопросы относительно наших планов о продлении режима самоизоляции. Важно понимать логику распространения эпидемии: в первой фазе угроза распространения и регистрация единичных случаев, во второй - рост завозных при контролируемом распространении, третья фаза – рост контактных больных. Мы находимся на третьей стадии, но с большим риском перейти в четвертую – с бесконтрольным распространением инфекции, - отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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