Когда закончится дистанционное обучение в Челябинске: старшеклассники вернутся за парты

24 Апр 2020 2020-04-24T11:12:45+03:00

Губернатор объявил, когда закончится дистанционное обучение в Челябинске для сдающих ОГЭ и ЕГЭ

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Из-за режима самоизоляции школы в нашей области закрыты: дети учатся дома, на многочисленных электронных площадках. В пятницу, 24 апреля, стало известно, когда закончится дистанционное обучение в Челябинске. На брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией губернатор заявил, что формат очного обучения вернется для учеников 9 и 11 классов.

— Мы исходим из эпидемиологической обстановки в регионе в целом. Для младших и средних классов пока планируем продолжение обучения в дистанционном формате. Учебный год для них закончится в конце мая, — сказал глава региона.

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Другой вопрос — выпускные 9 и 11 классы. В аккаунте Алексея Текслера в соцсети поступает масса вопросов от обеспокоенных родителей и школьников. Экзамены все ближе, хорошо бы начать очную подготовку!

— Мы рассматриваем переход на очное обучение для выпускников после майских праздников. Им нужно активно готовиться к экзаменам. Школы будут пустыми, можно будет обеспечить соблюдение санитарных требований. Старшеклассники будут работать в формате малых групп, — объявил Текслер.

Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ продлится и в начале июня. Ранее озвучивались новые сроки кампании сдачи экзаменов: с 8 июня и 9 июня соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU