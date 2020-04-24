2020-04-24T11:44:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Захлестнут ли Челябинск стаи голодных собак, выброшенных из приютов

Из-за эпидемии коронавируса сократились пожертвования на содержание бездомных животных
Ольга АНТОНОВА
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Эти живые души нужно корить каждый день.Эти живые души нужно корить каждый день.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В кризис резко сократились пожертвования неравнодушных челябинцам приютам для бывших бродячих животных. Не ровен час, хозяева из-за безденежья начнут выпускать питомцев на улицы. Как избежать нашествия бродячих кошек и собак?

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на брифинге по ситуации с СОVID-19 в Челябинской области:

— Из областного бюджета 11 приютов в регионе финансируются для вакцинации и стерилизации животных по по линии минсельхоза. Через минэкологии приюты получают субсидии как НКО. Например, Фонд зоозащиты «Спаси меня!». Но и другие приюты тоже получают помощь. Например, конноспортивному клубу «Гармония» выделил сего и корм для лошадей. Чтобы получить поддержку, нужно подать в минсельхоз заявку.

Многие зоопарки Европы, закрытые для посетителей на время карантина, столкнулись с трудностями в пропитании питомцев. Не грозит ли голод обитателям Челябинского зоопарка?

— Таких проблем в Челябинском зоопарке нет и не будет. Доходы сейчас снизились у всех бюджетных учреждений. Но все обязательства бюджет выполнит, в том числе, по содержанию питомцев в зоопарке, — сказал Текслер.

Лошадям конноспортивного клуба "Гармония" помогли сеном и кормом. Фото: Наталья Потанина-Кадочникова.

Лошадям конноспортивного клуба "Гармония" помогли сеном и кормом. Фото: Наталья Потанина-Кадочникова.

Телефон министерства сельского хозяйства Челябинской области (351) 239-60-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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